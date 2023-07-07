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20:08, 7 июля 2023Россия

Десантные корабли начали перевозить автомобили на Керченской переправе

На Керченской переправе два десантных корабля начали перевозить автомобили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Керченской паромной переправе большие десантные корабли начали перевозить машины. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», — пояснил министр.

Он также отметил, что пробка в направлении с полуострова на мост, в которой находились около 260 автомобилей, сократилась. По состоянию на 18:30 по московскому времени, ее длина не превышала 300 метров.

4 июля стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра. Позднее президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту

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    Никита Абрамов
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