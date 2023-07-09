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15:58, 9 июля 2023Россия

Пробка перед Крымским мостом растянулась на шесть километров

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась на 6 километров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После возобновления движения по Крымскому мосту время ожидания на въезд на полуостров Крым увеличилось до трех часов. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в Telegram.

По состоянию на 15:00 по московскому времени пробка перед мостом со стороны Краснодарского края растянулась на шесть километров, отметил он. Со стороны Крыма она составляет около 3,5 километра, время ожидания оценивается в два часа.

«В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», — заключил глава крымского Минтранса.

9 июля стало известно о временной приостановке движения по Крымскому мосту. По предварительным данным, это могло быть связано с попыткой ВСУ атаковать инфраструктурный объект в районе Керчи.

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    Алан Босиков
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