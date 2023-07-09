Описано будущее рубля после падения

Экономист Кузнецов: курс стабилизируется в пределах 78-88 рублей за доллар

Корректировка курса рубля практически неизбежна, поскольку его стремительное падение не было подкреплено фундаментальными экономическими факторами. Вероятно, что со временем курс стабилизируется в пределах 78-88 рублей за доллар. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Последствия

«Для населения падение рубля выразится прежде всего в росте инфляции — она в нашей стране сильно связана с курсом. Аналитиками уже прогнозируется повышение цен на бытовую технику, электронику, продукты питания, алкоголь на 10-15 процентов», — предупредил Кузнецов.

Для бизнеса, по его словам, существенно вырастут финансовые риски — нет уверенности в том, что клиенты согласятся оплатить разницу курсов из своего кармана.

Причины

Одной из главных причин резкого роста доллара Кузнецов считает нарушение баланса внешнеторговой деятельности. Рост спроса на валюту ввиду восстановления импорта накладывается на ее дефицит, вызванный сокращением объемов экспорта и снижением экспортных цен. Экономист напомнил, что, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, только за январь-май 2023 года экспорт упал на 40 процентов, тогда как импорт вырос на 15.

«Другая причина — существенный отток капитала. Речь идет не только о выходе нерезидентов из российских активов, но и о выводе капитала нашим, "родным" российским бизнесом. Да что говорить, даже население за последний год существенно нарастило объем денег на вкладах в зарубежных банках», — заметил Кузнецов.

И это еще мы не говорим о тех наших гражданах, кто покупает наличную валюту и прячет ее под матрас, чей ажиотаж мы каждый раз можем наблюдать в банках и обменниках. Внутриполитические обострения последних недель задали дополнительный и очень мощный импульс в этом направлении, стимулировав кратковременную, но очень сильную валютную панику Николай Кузнецов экономист

Будущее рубля

Экономист подчеркнул: любой скачкообразный взлет курса, не подкрепленный фундаментальными экономическими причинами, рано или поздно заканчивается коррекцией. Так же, вероятно, будет и в этот раз.

«До какого уровня укрепится рубль — вопрос довольно сложный, его позиция сегодня только формируется. Впрочем, и волшебного укрепления до 50 рублей за доллар, как это было прошлым летом, тоже сегодня ждать не приходится. Зона 78–88 рублей за доллар США представляется компромиссным коридором, комфортным для большинства участников рынка. Если к нам не прилетят новые "черные лебеди", то вероятно, что он там в итоге и окажется», — заключил Кузнецов.

В ходе утренних торгов в пятницу, 7 июля, курс доллара опускался почти до 91 рубля. В нижней точке валюта торговалась на уровне 91,06 рубля, при том что накануне доллар резко подскочил почти до 94 рублей. Курс евро же упал ниже 100 рублей, на минимуме достигнув 99,2 рубля.