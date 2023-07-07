Курс доллара опустился ниже 92 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился до ₽91,06 после резкого скачка почти до ₽94 накануне

В ходе утренних торгов в пятницу, 7 июля, курс доллара опускался почти до 91 рубля. В нижней точке валюта торговалась на уровне 91,06 рубля, при том, что накануне доллар резко подскочил почти до 94 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро же упал ниже 100 рублей, на минимуме достигнув 99,2 рубля. На момент написания материала американская валюта стоила 91,2 рубля, а европейская — 99,3 рубля.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидают стабилизацию доллара во второй половине года в среднем в диапазоне 87-90 рублей. Однако большинство экспертов допускают рост курса выше 90 рублей в оставшиеся месяцы года.