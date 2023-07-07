Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:54, 7 июля 2023Экономика

Курс доллара опустился ниже 92 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился до ₽91,06 после резкого скачка почти до ₽94 накануне

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ходе утренних торгов в пятницу, 7 июля, курс доллара опускался почти до 91 рубля. В нижней точке валюта торговалась на уровне 91,06 рубля, при том, что накануне доллар резко подскочил почти до 94 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро же упал ниже 100 рублей, на минимуме достигнув 99,2 рубля. На момент написания материала американская валюта стоила 91,2 рубля, а европейская — 99,3 рубля.

Курс доллара от TradingView

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидают стабилизацию доллара во второй половине года в среднем в диапазоне 87-90 рублей. Однако большинство экспертов допускают рост курса выше 90 рублей в оставшиеся месяцы года.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина возросших потерь Киева на участке Соледар-Артемовск

    В США назвали дату возможной отправки кассетных боеприпасов на Украину

    Киев анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

    Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество по Украине

    Москвичей предупредили об опасной погоде

    Курс доллара опустился ниже 92 рублей

    На Украине объявили о «хороших новостях» по поставкам боеприпасов

    В Запорожье полицейские нашли схрон с «набором диверсанта»

    Дилеры заявили об очередном подорожании автомобилей из-за ослабления рубля

    У России появились проблемы с международными долгами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости