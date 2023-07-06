Глава ЦБ Набиуллина заявила о готовности к валютным интервенциям при возникновении рисков

Центробанк на фоне резкого ослабления курса рубля не видит рисков финансовой стабильности страны, но готов вмешаться с помощью валютных интервенций, если такие риски появятся. Об этом на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Под рисками финансовой стабильности, объяснила она, подразумевается дефицит ликвидности на рынке. По словам Набиуллиной, для ЦБ приемлем любой курс рубля, он учитывается в денежно-кредитной политике. Таким образом глава регулятора прокомментировала рост курсов доллара и евро до максимумов за последние 15 месяцев.

Она также попросила не объяснять текущую ситуацию на валютном рынке с помощью конспирологических теорий, согласно которым правительство на фоне дефицита бюджета с помощью слабого рубля якобы хочет наполнить казну. По мнению Набиуллиной, проблема связана с падением экспорта в денежном выражении и ростом импорта.

Глава ЦБ напомнила, что нынешний положительный счет внешней торговли упал в пять раз по сравнению с пиком прошлого года, и такое положение дел естественным образом привело к большей востребованности валюты на рынке.

Вместе с тем она выразила уверенность, что плавающий валютный курс позволяет гораздо эффективнее справиться с внешнем воздействием. С его помощью страна испытает меньше проблем.

В среду Минфин сообщил об очередном снижении нефтегазовых доходов, до 526,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с февраля текущего года. Выправить ситуацию не помогло даже сокращение выплат нефтяным компаниям за удержание цен на топливо в пределах инфляции.