Набиуллина призвала не строить теории заговора из-за курса рубля

Глава ЦБ Набиуллина призвала не строить теории заговора из-за ослабления курса рубля

Движение курса рубля во многом определяется динамикой внешней торговли, заявила на Международном финансовом конгрессе, организованном Банком России, председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РБК.

Она призвала не строить теории заговора о том, что происходит «чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории». Набиуллина обратила внимание, что укрепление курса национальной валюты в прошлом году, которое было воспринято многими как «победа над обстоятельствами», стало следствием резкого роста экспорта и снижения импорта.

По состоянию на 11:00 по московскому времени курс доллара на Московской бирже превысил 93,4 рубля, евро — 101,5 рубля.

Ранее глава ЦБ заявила, что денежно-кредитная политика регулятора, в том числе таргетирование инфляции и плавающий курс рубля, показала свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период, в том числе она работает сейчас. Она назвала плавающий курс благом, которое позволяет национальной экономике легче переносить внешние шоки, в первую очередь санкционные.