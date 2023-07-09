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14:15, 9 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР российские танкисты обнаружили танк Leopard

В ЛНР российские танкисты обнаружили танк Leopard, который уклонился от прямого боя

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Российские танкисты под Кременной в Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили немецкий танк Leopard, который не стал вступать в бой и отступил. Об этом рассказал командир экипажа танка с позывным Казак, проходящий службу в одном из соединений Западного военного округа, передает ТАСС.

«Недавно встретили Leopard. Он уклонился от прямого боя, начал уходить, мы его отрабатывали, проводили», — рассказал военный.

В июне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы не оставлять его российским военным как трофей. «Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям», — объяснил он.

25 января cтало известно о согласии Германия отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. 7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

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    Олег Давыдов
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