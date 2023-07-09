В ДНР прокомментировали возвращение экс-командиров «Азова» на Украину

Советник главы ДНР: возвращение экс-командиров «Азова» будет иметь только медийный эффект

Возвращение на Украину бывших командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) не окажет значительного влияния на ход боевых действий. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, в ходе боевых действий азовцы доказали свою невысокую боевую эффективность. Поэтому рассчитывать на какой-либо эффект, кроме медийного, не стоит, считает Гагин. «Усиления никакого не будет, Украина получит несколько картинок якобы героев, которые показали свою несостоятельность», — пояснил советник главы ДНР.

Участники «Азова» сдались российским войскам после взятия под контроль Мариуполя. В сентябре 2022 года их обменяли на российских военных. После этого командиры подразделения по условиям достигнутой договоренности должны были находиться в Турции до окончания боевых действий. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об их возвращении на Украину.