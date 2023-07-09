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19:58, 9 июля 2023Россия

Медведев назвал условие удара по ядерным объектам на Украине

Медведев допустил удары по ядерным объектам на Украине в случае атаки на Смоленскую АЭС

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами по Десногорской атомной электростанции (АЭС) в Смоленской области, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по ряду ядерных объектов на Украине и в Восточной Европе. Такое условие назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик упомянул Южно-Украинскую, Ровенскую и Хмельницкую АЭС. «Тут уже нечего стесняться», — написал Медведев.

Ранее 9 июля Mash сообщил, что украинские войска попытались атаковать Смоленскую АЭС. По данным Telegram-канала, удар, предположительно, был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Снаряды сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО) над поселком Бытошь Брянской области около 14:00. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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    Евгения Куликова
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