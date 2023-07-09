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17:42, 9 июля 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать атомную станцию в Смоленской области

Mash: украинские войска попытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Telegram-канал Mash

Украинские войска попытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию (АЭС) в Смоленской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по военному аэродрому в Калужской области, добавляет канал.

Предположительно, украинские войска попытались атаковать оба объекта британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Фрагменты этих ракет были обнаружены на месте их падения. Оба снаряда сбила российская система ПВО в небе над Брянской областью.

Ранее в Росэнергоатоме не исключили атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию.

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    Алан Босиков
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