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07:14, 8 июля 2023Бывший СССР

В России оценили угрозу атаки Киева на Запорожскую АЭС

Карчаа: угроза военной атаки Киева на Запорожскую АЭС снизилась, но не исключена

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Cоветник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа оценил угрозу военной атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Своим мнением он поделился в эфире «Россия 24».

По его словам, угроза атаки Киева на ЗАЭС снижена, но не исключена на 100 процентов. Карчаа добавил, что «расслабляться и рассчитывать на то, что все это кануло в прошлое» не стоит.

«Эти безумные люди решили поставить на кон все – ради цели нанесения России непоправимого ущерба», — сказал он. Карчаа пояснил, что его заявление о предстоящей в ночь на 5 июля провокации Киева носило предупреждающий характер.

Ранее Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля намерены атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Уточнялось, что вместе с этим Киев хочет сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.

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    Марина Совина
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