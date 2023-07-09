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12:46, 9 июля 2023Бывший СССР

Украина собралась увеличить производство танков

Bloomberg: Украина хочет нарастить производство танков и прочей бронетехники

Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters

Украина намерена в ближайшие месяцы нарастить производство танков и других видов бронетехники. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Увеличение выпускаемой бронетехники Камышин видит следующим приоритетом украинской оборонной промышленности на ближайшие три-шесть месяцев, указано в публикации.

По словам Камышина, в течение июня 2023-го года Украина произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022-й год. Это он объяснил высокой востребованностью этих боеприпасов в войсках и самим характером боевых действий, которые министр охарактеризовал как «Вторую мировую войну с дронами».

Ранее бывший американский генерал Марк Хертлинг заявил о бесполезности кассетных боеприпасов, которые США намерены передать Киеву. Экс-военный указал на низкую эффективность снарядов этого типа при зачистке траншей. Помимо этого, указанный вид вооружения может представлять опасность для самих украинских войск, подчеркнул он.

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    Алан Босиков
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