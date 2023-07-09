Американский генерал заявил о бесполезности кассетных боеприпасов для Украины

Генерал ВС США Хертлинг заявил, что кассетные боеприпасы бесполезны для Киева против РФ

Кассетные боеприпасы, которые Вашингтон передает Киеву, бесполезны — они не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) справиться с основными препятствиями при продвижении в ходе контрнаступления. Такое заявление сделал бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг. Его слова приводит издание Newsweek.

По мнению эксперта, эти снаряды не смогут обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Кроме того, они могут представлять опасность для самих бойцов ВСУ, которым придется двигаться по территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы, добавил он.

6 июля представитель администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что США уже приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов.

New York Times позже написал, что это оружие не разрывается в 14 процентах случаев.