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23:46, 8 июля 2023Интернет и СМИ

Число отказывающих кассетных боеприпасов для Украины назвали неприемлемо высоким

NYT: кассетные боеприпасы, которые США передадут Киеву, не разрываются в 14% случаев
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кассетные боеприпасы, которые США передадут Киеву, не разрываются в 14 процентах случаев, об этом сообщает издание New York Times (NYT).

Издание отмечает, что это оружие содержит старые гранаты. В материале говорится, что чиновники Пентагона назвали число отказавших снарядов на Украине неприемлемо высоким.

Американское оборонное ведомство сообщило, что кассетные боеприпасы, которые будут переданы Киеву, являются улучшенной версией того типа, который использовался в операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Армейский полковник в отставке, прошедший подготовку по обезвреживанию бомб, который сейчас руководит некоммерческой группой Golden West по разминированию, Эд Восбург отметил, что после завершения активных боевых действий предстоит масштабная работа для предупреждения гражданских лиц о рисках неразорвавшихся гранат.

По его словам, самая большая оперативная проблема для украинских солдат заключается в том, что неразорвавшиеся снаряды нельзя безопасно перемещать вручную. Эксперт добавил, что очистка территории от подобных боеприпасов является медленным и методичным процессом.

Ранее представитель администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что США уже приняли решение о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут ускорить темпы украинского контрнаступления.

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    Марина Совина
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