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14:26, 9 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли здание монастыря в приграничном российском поселке

Mash: ВСУ обстреляли Успенский Каменский монастырь в Брянской области

Фото: Николай Смолянкин / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Успенский Каменский монастырь в поселке Забрама Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Украинские войска обстреляли частично разрушенный бывший монастырский комплекс около полудня 9 июля. По населенному пункту было выпущено не менее восьми минометных мин.

По предварительным данным, в результате обстрела поврежден один частный дом. Населенный пункт обесточен из-за повреждения линии электропередачи. Пострадавших среди местных жителей нет.

Успенский Каменский монастырь был основан в 1681 году, в нем хранилась одна из почитаемых верующими икон — Тихвинская икона Божией Матери, написанная в VIII веке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об обстрелах территории региона за 8 июля. Согласно приведенным данным, за минувшие сутки ВСУ обстреляли регион из ствольной артиллерии, а также сбросили взрывное устройство на одно из сел.

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    Алан Босиков
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