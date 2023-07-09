Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за 8 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион со стороны Украины за прошедшие сутки, 8 июля. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Белгородский район ВСУ обстреляли из артиллерии. Восемь прилетов зафиксировано в селе Устинка и пять — по селу Журавлевка. Никто не пострадал, разрушений нет.

«В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий», — написал глава приграничного российского региона.

Валуйский городской округ обстреляли из минометов и артиллерии, а Грайворонский горокруг — из ствольной артиллерии. В обоих случаях никто из местных жителей не пострадал.