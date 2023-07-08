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11:29, 8 июля 2023Россия

Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино со стороны Украины

Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны Украины

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Житель города Шебекино в Белгородской области был ранен при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчине с рваной раной надбровной области оказали медицинскую помощь. По словам губернатора, госпитализация пострадавшему не понадобилась — его отправили на амбулаторное лечение домой.

Ранее стало известно, что город был обстрелян со стороны Украины. Всего ВСУ выпустили 20 снарядов РСЗО «Град». Один из них попал на территорию центрального рынка, в результате чего там произошло возгорание. Кроме того, загорелась овощебаза и один автомобиль.

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    Илона Палей
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