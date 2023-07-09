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14:36, 9 июля 2023Россия

Российские войска уничтожили в ДНР западную технику и склады ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении западной техники и складов ВСУ на донецком направлении

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Российские войска уничтожили склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил 9 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, за прошедшие сутки на донецком направлении были уничтожены две единицы переданной ВСУ военной техники западного образца — чешская боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin из США.

Также за минувшие сутки на донецком направлении были уничтожены четыре бронеавтомобиля и гаубица Мста-Б. Потери ВСУ в живой силе составили на указанном участке линии боевого соприкосновения составили до 180 человек.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Дроны сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками.

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    Алан Босиков
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