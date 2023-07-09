Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

Белый дом: Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории РФ

Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявили в Белом доме.

Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, использование данных боеприпасов украинской стороной будет ограничено несколькими условиями, в том числе — неприменение на российской территории. По его словам, Киев обязался использовать их только на собственной территории, «на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. «У них заканчиваются боеприпасы», — отметил он.