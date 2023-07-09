Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 9 июля 2023Мир

Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

Белый дом: Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории РФ

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России. Об этом заявили в Белом доме.

Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, использование данных боеприпасов украинской стороной будет ограничено несколькими условиями, в том числе — неприменение на российской территории. По его словам, Киев обязался использовать их только на собственной территории, «на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что решение передать Киеву кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов украинской армией. «У них заканчиваются боеприпасы», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

    Украина пообещала «пересмотреть стратегию» в случае отказа во вступлении в НАТО

    Глава TotalEnergies предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

    В Ростовской области сообщили о сбитой украинской ракете

    НАТО собралось объявить о масштабном соглашении по поддержке Украины

    Работу Керченской переправы временно остановили

    Стали известны подробности перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

    «Романтик-байк» на улице Москвы попал на видео

    Кадыров рассказал об обстановке около Клещеевки

    В Казани девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости