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18:59, 9 июля 2023Мир

В Белом доме объяснили решение передать Украине кассетные боеприпасы

Кирби: передача Украине кассетных снарядов направлена на пополнение боезапаса ВСУ
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение передать Украине кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит телеканал ABC News.

«Это буквально перестрелка. У них [ВСУ] заканчиваются боеприпасы», — пояснил Кирби.

Он добавил, что в США «внимательно относятся к опасениям по поводу пострадавших среди гражданского населения и неразорвавшихся боеприпасов», допустив возможный ущерб среди мирных жителей из-за использования кассетных бомб.

О принятом властями США решении передать Киеву кассетные боеприпасы стало известно 6 июля.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал решение передать Украине кассетные боеприпасы. По словам офицера, предназначенное для поставки Киеву оружие не может повлиять на ход противостояния из-за высокой степени износа. Поставка неработающего вооружения ударит по репутации Белого дома, отметил он.

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    Алан Босиков
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