Разведчик предрек Байдену кошмар из-за отправки кассетных боеприпасов Украине

Экс-разведчик США Риттер предрек Байдену кошмар из-за отправки кассетных бомб Украине

Решение отправить Украине кассетные бомбы может обернуться для президента США Джо Байдена пиар-кошмаром. Такое развитие событий предрек отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, Вашингтон намеревается отправить Киеву старые боеприпасы, которые уже не подходят для использования в боевых действиях и во многих случаях могут не сдетонировать из-за истекшего срока годности.

«Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. Как обычно, дают не лучшее, а старое оружие с истекшим сроком годности», — отметил Риттер.

Он добавил, что Пентагон при этом прекрасно осведомлен о том, что эти боеприпасы окажутся неэффективными на фронте в нынешних обстоятельствах. В результате поставок подобного вооружения репутации Байдена может быть нанесен серьезный урон, считает бывший разведчик.

Ранее в июле Риттер заявил, что в случае участия в конфликте на Украине армию США ждет разгром. По его мнению, военные будут ликвидированы, потому что не обучены для проведения операций в Восточной Европе.