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19:36, 8 июля 2023Мир

Разведчик предупредил о разгроме США в случае участия в конфликте на Украине

Разведчик Риттер: если США отправит дивизию на Украину, ее уничтожат за несколько дней

Фото: Leonhard Simon / Reuters

В случае участия в конфликте на Украине армию США ждет разгром, предупредил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский разведчик Скотт Риттер. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Риттера, военные будут ликвидированы, потому что не обучены для проведения операций в Восточной Европе. «Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней», — не сомневается он.

Риттер указал на то, что НАТО не ожидала подобных масштабов конфликта на Украине. Исходя из этого, экс-разведчик предположил, что США не решатся на ввод собственных войск для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Конгрессе США выступили против решения администрации американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам 19 американских законодателей, приверженность США лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые несут серьезные риски для мирного населения.

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    Александра Лисица
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