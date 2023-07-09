В России заявили о возможности встречи Путина, Эрдогана и Асада

Представитель Путина по Сирии Лаврентьев назвал возможной его встречу с Эрдоганом и Асадом

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, а также лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада возможна, она может состояться по завершении работы по нормализации отношений между двумя ближневосточными странами. Его слова приводит телеканал Al Arabiya.

Лаврентьев высказался прессе о работе по улучшению отношений между Сирией и Турцией. По его словам, определенные трудности существуют, в том числе присутствие турецких военных на сирийских территориях, но при этом в процессе нормализации «нет замедления».

«Наоборот, этот процесс развивается ежемесячно. Когда стороны закончат работу, президенты будут проинформированы о результатах, чтобы провести встречу Эрдогана и Асада в присутствии Путина», — уточнил дипломат. Он заявил, что нормализация ситуации в Сирии идет при посредничестве российских военных.

В январе Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с Башаром Асадом «ради обеспечения мира в Сирии».