Пункт пропуска между Литвой и Белоруссией возобновил работу

Между Литвой и Белоруссией в полном объеме возобновил работу пункт пропуска «Мядининкай»

На границе между Белоруссией и Литвой заработал контрольно-пропускной пункт (КПП) «Каменный Лог» (сопредельный пункт «Мядининкай»). Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

Отмечается, что оформление лиц и транспортных средств в полном объеме возобновлено в 21:00 в воскресенье, 9 июля.

В пятницу, 7 июля, Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на КПП «Мядининкай». В свою очередь, белорусские власти назвали такое решение обострением обстановки на границе и возложили на Литву ответственность за образовавшийся затор. Погранкомитет призвал водителей выбрать альтернативный маршрут.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал укрепить границы после перехода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.