Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за Пригожина

Президент Литвы Науседа призвал укрепить границы после перехода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Североатлантический альянс (НАТО) усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть возглавляемой им ЧВК «Вагнер» окажется в Белоруссии. Трансляцию беседы с журналистами вел портал LRT.

Науседа подчеркнул, что речь идет не только о Литве, но и обо всей организации НАТО. И это особенно важно подчеркнуть перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля, уточнил политик.

Ранее в Польше решили укрепить границу после сообщений о переходе Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.