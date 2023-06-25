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22:57, 25 июня 2023Мир

Польша решила укрепить границу после перехода «Вагнера» в Белоруссию

Премьер Польши заявил об укреплении границы после перехода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше решили укрепить границу после сообщений о переходе Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам премьера, он провел переговоры с солдатами, которые дежурят у стены на границе с Белоруссией. «Вчера мы еще раз убедились, насколько важно это заграждение длиной 206 километров», — написал Моравецкий.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

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    Марина Совина
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