В России раскритиковали визит министра финансов США в Китай

Сенатор Пушков о визите Йеллен в КНР: США что-то очень нужно от Пекина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал визит министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков сослался на публикацию американской газеты New York Post, в которой указали на чрезмерную приветливость Йеллен. Во время встречи с китайским коллегой она много раз поклонилась ему. Сенатор раскритиковал поведение министра и предположил, что США стремятся что-то получить от Китая.

«Видимо, пришло время американцам кланяться, вот глава минфина США Йелен и кланяется китайскому коллеге. Новая неуверенность США перед лицом набравшего вес Китая отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов. И, судя по всему, американцам что-то очень нужно от Пекина», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Йеллен во время визита в Пекин намерена отговаривать руководство Китая от поддержки России. Стороны обсудят вопросы открытия новых каналов коммуникация между странами по финансовым вопросам.