В Ростовской области сообщили о сбитой украинской ракете

Глава Ростовской области Голубев: сработала система ПВО, удалось сбить украинскую ракету

В воскресенье, 9 июля, в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета», — написал губернатор. Он уточнил, что никто не пострадал, однако была повреждена кровля нескольких строений. По словам Голубева, сейчас оценивается ущерб в связи со сбитой ракетой.

Ранее 9 июля стало известно об уничтожении российскими ПВО десяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Украинская сторона лишилась своих беспилотников близ населенных пунктов Петровское, Зайцево, Соледар и Орловское Донецкой народной республики.