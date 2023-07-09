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22:41, 9 июля 2023Россия

В Ростовской области сообщили о сбитой украинской ракете

Глава Ростовской области Голубев: сработала система ПВО, удалось сбить украинскую ракету

Фото: Rfe / Rl / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В воскресенье, 9 июля, в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета», — написал губернатор. Он уточнил, что никто не пострадал, однако была повреждена кровля нескольких строений. По словам Голубева, сейчас оценивается ущерб в связи со сбитой ракетой.

Ранее 9 июля стало известно об уничтожении российскими ПВО десяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Украинская сторона лишилась своих беспилотников близ населенных пунктов Петровское, Зайцево, Соледар и Орловское Донецкой народной республики.

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    Марина Совина
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