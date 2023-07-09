Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:25, 9 июля 2023Силовые структуры

В российском городе задержали спрятавшего тело девушки в бочке мужчину

Следком: в Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в бочке

Кадр: Telegram-канал СУ СКР по Новгородской области

В Великом Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в бочке на балконе квартиры. Об этом в Telegram-канале сообщило управление Следственного комитета по Новгородской области

По версии следствия, мужчина расправился с сожительницей из ревности и задушил ее ручкой от сумки, после чего, спустя несколько дней, спрятал тело в бочке и вместе со знакомыми вынес на балкон.

Подозреваемый пояснил, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц мужчина переехал из этой квартиры к знакомой девушке, где и был задержан полицейскими. Свою вину он полностью признал.

Ранее сообщалось, что на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде полицейские обнаружили в металлической бочке тело 23-летней девушки. Уточняется, что ее мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Число отказывающих кассетных боеприпасов для Украины назвали неприемлемо высоким

    В российском городе задержали спрятавшего тело девушки в бочке мужчину

    Военный аналитик объяснил финансирование обучения ВСУ в Европе

    Политолог назвал скрытый смысл возвращения командиров «Азова» на Украину

    Российские военные уничтожили склад хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

    В НХЛ заявили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

    В Германии решили замедлить процесс вступления Украины в НАТО

    США предупредили об опасности поставки кассетных боеприпасов на Украину

    На Украине анонсировали поставку кораблей от Нидерландов

    Медведева рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости