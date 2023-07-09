В российском городе задержали спрятавшего тело девушки в бочке мужчину

Следком: в Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в бочке

В Великом Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в бочке на балконе квартиры. Об этом в Telegram-канале сообщило управление Следственного комитета по Новгородской области

По версии следствия, мужчина расправился с сожительницей из ревности и задушил ее ручкой от сумки, после чего, спустя несколько дней, спрятал тело в бочке и вместе со знакомыми вынес на балкон.

Подозреваемый пояснил, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц мужчина переехал из этой квартиры к знакомой девушке, где и был задержан полицейскими. Свою вину он полностью признал.

Ранее сообщалось, что на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде полицейские обнаружили в металлической бочке тело 23-летней девушки. Уточняется, что ее мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки.