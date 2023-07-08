В российском городе на балконе в бочке нашли тело девушки

В Великом Новгороде полицейские нашли на балконе в бочке тело 23-летней девушки

На балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде полицейские обнаружили в металлической бочке тело 23-летней девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ региона.

Уточняется, что мать погибшей обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки. Прийдя в квартиру, где жила девушка, стражи правопорядка нашли на балконе бочку, в которой лежало обернутое целлофаном тело.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось, что тело пропавшей пятилетней девочки нашли в реке в оренбургском Сорочинске. В поисках девочки участвовали около 300 человек, в том числе правоохранители, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры. Ее тело было найдено недалеко от берега реки Самары. Видимые признаки насильственной смерти на нем отсутствовали.