Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в реке под Оренбургом

Тело пропавшей в оренбургском Сорочинске пятилетней девочки нашли в реке

Тело пятилетней девочки, пропавшей три дня назад, нашли в реке в оренбургском Сорочинске. Об этом сообщает управление Следственного управления Следственного комитета России (СУСК) по Оренбургской области.

Девочка ушла из дома 30 июня и пропала. Следователи возбудили дело об убийстве, ход дела и поисков ребенка взяла под контроль местная прокуратура.

В поисках девочки участвовали около 300 человек, в том числе правоохранители, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры. Ее тело было найдено недалеко от берега реки Самара. Отмечается, что видимые признаки насильственной смерти на нем отсутствуют.