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20:17, 2 июля 2023Силовые структуры

Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в реке под Оренбургом

Тело пропавшей в оренбургском Сорочинске пятилетней девочки нашли в реке

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Тело пятилетней девочки, пропавшей три дня назад, нашли в реке в оренбургском Сорочинске. Об этом сообщает управление Следственного управления Следственного комитета России (СУСК) по Оренбургской области.

Девочка ушла из дома 30 июня и пропала. Следователи возбудили дело об убийстве, ход дела и поисков ребенка взяла под контроль местная прокуратура.

В поисках девочки участвовали около 300 человек, в том числе правоохранители, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры. Ее тело было найдено недалеко от берега реки Самара. Отмечается, что видимые признаки насильственной смерти на нем отсутствуют.

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    Алевтина Запольская
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