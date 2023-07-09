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21:15, 9 июля 2023Путешествия

Российский самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

Самолет Москва — Минеральные Воды совершил экстренную посадку в Волгограде

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Самолет Москва — Минеральные Воды совершил экстренную посадку в Волгограде. Об этом сообщили в волгоградском аэропорту, передает РИА Новости.

Как рассказали в авиагавани, рейс авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в 15:25 по московскому времени. Отмечается, что посадка была совершена из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его сняли с рейса и передали медработникам.

7 июля пассажирский самолет российской чартерной авиакомпании iFly, летевший из Хабаровска в Минеральные Воды, резко сменил курс и сел в Иркутске. При полете капитан воздушного судна доложил о больном на борту. Самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

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    Марина Совина
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