Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:40, 7 июля 2023Путешествия

Летевший в Минводы пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Самолет iFly совершил экстренную посадку в Иркутске из-за больного пассажира на борту

Фото: Mike Fuchslocher / Jetphotos

Летевший из Хабаровска в Минеральные Воды пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером российской чартерной авиакомпании iFly в четверг, 6 июля. «При полете по маршруту капитан воздушного судна A-330 доложил о больном на борту», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Иркутске.

Отмечается, что самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в июле направлявшийся в Чечню самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим по маршруту МоскваГрозный.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о запугивающем ВСУ «барьере» России

    Россиянам пообещали повторение рекордной жары

    В Индии объявили дату запуска лунной миссии

    Опасность сброса зараженной воды с «Фукусимы» оценили

    Перечислены лучшие жаждоутоляющие напитки

    Экипаж высадил часть пассажиров из самолета из-за лишнего веса

    Стало известно о переходе футболиста ЦСКА в «Спартак»

    В России запустят уникальный проект для блогеров

    Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

    Дело об исчезновении россиянки Цурковой связали с нацбезопасностью Ирака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости