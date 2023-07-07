Летевший в Минводы пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Самолет iFly совершил экстренную посадку в Иркутске из-за больного пассажира на борту

Летевший из Хабаровска в Минеральные Воды пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером российской чартерной авиакомпании iFly в четверг, 6 июля. «При полете по маршруту капитан воздушного судна A-330 доложил о больном на борту», — говорится в сообщении.

В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Иркутске.

Отмечается, что самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в июле направлявшийся в Чечню самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим по маршруту Москва — Грозный.