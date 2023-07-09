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23:57, 9 июля 2023Путешествия

В Абхазии спасли десятки туристов

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в зоне непогоды

Сотрудники МЧС Абхазии спасли более тридцати туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что спасатели оказывали помощь людям в течение всего дня 9 июля. Непогода вызвана грозовым фронтом.

По данным МЧС, у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Из ловушки их вызволили сотрудники ПСО Сухума с помощью веревочной переправе и спецтранспорта. Было спасено десять туристов и трое местных жителей. Кроме этого, девятнадцать человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района.

Также стало известно, что в районе села Алахадзы Гагрского района женщину с ребенком, отдыхавших в одном из отелей, потоками воды стало уносить в море. Их спасли неравнодушные очевидцы.

Ранее сообщалось, что движение поездов в Абхазии временно приостановлено из-за размыва железнодорожных путей. Пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь».

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    Екатерина Подвигина
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