Движение поездов в Абхазии временно приостановили
Движение поездов в Абхазии временно приостановлено из-за размыва железнодорожных путей. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает РИА Новости.
Пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь», уточнил главный инженер АЖД Леонид Куруа.
На участках работают технические составы. На них будут грузить камни и щебень, принесенные течением. Примерные сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в подтопленную местность. Гагрский район остался без света.
В пресс-службе «Северо-Кавказской железной дороги» сообщили, что ливни в Сочи не помешали штатному движению поездов дальнего следования и пригородного сообщения. В микрорайоне Хоста десятки машин унесло потоком воды из-за сильных ливней. Очевидцы публиковали видео с места.