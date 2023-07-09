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19:10, 9 июля 2023Путешествия

Движение поездов в Абхазии временно приостановили

Движение поездов в Абхазии временно приостановили из-за прошедших ливней

Фото: Константин Грецов / РИА Новости

Движение поездов в Абхазии временно приостановлено из-за размыва железнодорожных путей. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает РИА Новости.

Пути подмыло в районе Гагрского железнодорожного вокзала и более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь», уточнил главный инженер АЖД Леонид Куруа.

На участках работают технические составы. На них будут грузить камни и щебень, принесенные течением. Примерные сроки восстановления железнодорожного сообщения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что спасатели устраняют последствия стихии. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в подтопленную местность. Гагрский район остался без света.

В пресс-службе «Северо-Кавказской железной дороги» сообщили, что ливни в Сочи не помешали штатному движению поездов дальнего следования и пригородного сообщения. В микрорайоне Хоста десятки машин унесло потоком воды из-за сильных ливней. Очевидцы публиковали видео с места.

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    Евгения Куликова
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