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05:24, 9 июля 2023Россия

Российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные уничтожили танк и два пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении, об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Военнослужащие отразили попытки атаки штурмовиков украинской 66-й механизированной бригады, уточнил представитель Минобороны.

«В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника», — заявил Савчук.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Марина Совина
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