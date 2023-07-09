Российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили танк и два пикапа ВСУ на сватовском направлении
Российские военные уничтожили танк и два пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении, об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.
Военнослужащие отразили попытки атаки штурмовиков украинской 66-й механизированной бригады, уточнил представитель Минобороны.
«В результате нанесения огневого поражения уничтожены танк, боевая бронированная машина и два автомобиля типа пикап противника», — заявил Савчук.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили склад хранения снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике (ДНР).