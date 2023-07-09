В Запорожской области прогремели три взрыва

Рогов: три взрыва прогремели в Мелитопольском районе Запорожской области

Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о трех взрывах в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Под Мелитополем громко!» — заявил глава общественной организации. Он уточнил, что, предварительно, это связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Подробности о произошедшем он пообещал сообщить позже. Официального сообщения властей и оперативных служб о произошедшем пока нет.

6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей над Белгородом и Белгородским районом системе ПВО. Она сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.