Раскрыта обстановка в Вильнюсе за два дня до саммита НАТО

Очевидец рассказал, что Вильнюс за два дня до саммита НАТО живет обычной жизнью

Вильнюс за два дня до начала саммита НАТО живет обычной жизнью, в городе развешаны баннеры про встречу и флаги Украины. Обстановку в литовской столице РИА Новости раскрыл очевидец.

При этом он подчеркнул, что усиление мер безопасности в Вильнюсе перед знаковым мероприятием, которое состоится 11-12 июля, не чувствуется. Более того, по его словам, утром в воскресенье, 9 июля, на улицах города немноголюдно, движение транспорта продолжается в привычном режиме.

Собеседник агентства рассказал, что не чувствуется и резкого увеличения числа правоохранителей в городе. Он также увидел несколько молодых людей, пробежавших с украинскими флагами, однако прохожие не обратили на них внимания.

Ожидается, что на протяжении двух дней саммита для коммерческих полетов будет закрыт Вильнюсский международный аэропорт. Более того, в преддверии встречи Литва с 7 июля вернула пограничный контроль с соседними Польшей и Латвией, а также ввела проверку документов в Клайпедском морском порту и в международных авиагаванях Вильнюса, Паланги и Каунаса.

Отмечается, что на период саммита в Вильнюсе будет запрещено запускать дроны. Между тем полицейские будут широко использовать средства наблюдения со специальной аппаратурой, в том числе беспилотники, для поиска взрывчатки и других опасных материалов.

Ранее в июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден будет рад возможности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Также глава США приветствовал присутствие президента Украины в Вильнюсе.

