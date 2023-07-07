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22:30, 7 июля 2023Мир

В США рассказали о желании Байдена встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Советник президента США Салливан: Байден будет рад встрече с Зеленским на саммите НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский глава Джо Байден будет рад возможности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Также глава США приветствовал присутствие президента Украины в Вильнюсе, рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Президент Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на саммите НАТО», — подтвердил он.

Салливан также добавил, что лидеры стран-членов альянса намерены «погрузиться» в вопрос об отношениях блока с Киевом и траектории движения страны к будущему членству.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил визит Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. При этом замруководителя офиса президента Украины некоторое время назад заявил, что политик не поедет на саммит, если не получит приглашение вступить в альянс.

В свою очередь Зеленский рассказал, что Киев ждет от саммита позитивных результатов или «хотя бы каких-то шагов для приближения этого позитива», а также оборонных пакетов для Украины и обсуждения гарантий безопасности для страны до вступления в НАТО.

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    Марина Совина
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