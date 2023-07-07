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15:11, 7 июля 2023Бывший СССР

Генсек НАТО подтвердил визит Зеленского на саммит альянса

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил визит Зеленского на саммит альянса в Вильнюсе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом он заявил на брифинге, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если не получит приглашение к членству.

По словам Столтенберга, украинский лидер примет участие в первом заседании нового Совета Украина — НАТО, о создании которого объявят на саммите. Отмечается, что оно состоится 12 июля.

«Однако непонятно, примет ли участие Зеленский в самом саммите или только в заседании нового Совета», — говорится в сообщении.

Накануне саммита президент Украины призвал американского лидера Джо Байдена пригласить страну в НАТО сейчас, поскольку это послужило бы вдохновением для солдат.

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    Алевтина Запольская
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