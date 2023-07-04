Зеленский призвал Байдена «сейчас» пригласить Украину в НАТО для вдохновения ВСУ

Зеленский призвал Байдена «сейчас» пригласить Украину в НАТО в качестве стимула для солдат

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена пригласить страну в НАТО сейчас, поскольку это послужило бы вдохновением для солдат. Об этом сообщает телеканал CNN.

Украинский лидер пояснил, что даже если Киев вступит в альянс только после завершения конфликта, подобный шаг стал бы стимулом для военнослужащих. «Очень важно чувствовать, что вы находитесь рядом с союзниками в будущем», — заявил он.

Зеленский добавил, что именно Байден принимает решение о том, станет ли Украина членом НАТО. При этом, по его словам, он осознает, что страна не сможет присоединиться к альянсу во время конфликта.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассмотрит стремление Киева стать его членом только после предстоящего июльского саммита в Вильнюсе. Он подчеркнул, что на данный момент самым важным является продолжение военной помощи Украине.