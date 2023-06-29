Глава НАТО озвучил сроки рассмотрения членства Украины в альянсе

Столтенберг: желание Украины стать членом НАТО будет рассмотрено после саммита в Вильнюсе

НАТО рассмотрит стремление Украины стать ее членом только после предстоящего июльского саммита в Вильнюсе. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе», — сказал глава НАТО, отметив, что самым важным сейчас является продолжение военной поддержки Киева.

Столтенберг добавил, что «решение Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз имеет свое влияние на те дискуссии, которые идут в НАТО».

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. В свою очередь, Столтенберг, отвечая на реплику Каллас, заявил, что предвосхищать результаты саммита пока рано.