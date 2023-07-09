Бывший глава правительства Украины предрек стране кризис по двум направлениям

Бывший украинский премьер Азаров: осенью страну ждет энергетический и топливный кризис

Предстоящей осенью Украина может столкнуться с топливным и энергетическим кризисом, считает бывший глава правительства страны Николай Азаров. Фрагмент опубликованного им в соцсети сообщения приводит РИА Новости.

По словам экс-премьера, к этому может привести нехватка мощностей. В связи с этим Азаров дал неблагоприятный прогноз на осенне-зимний период, напомнив, что Украина закупает топливо по цене в разы выше, чем другие страны.

В целом ситуацию в энергетической отрасли бывший премьер охарактеризовал как «плачевную».

Ранее в украинском Минэнерго сообщили о повреждении половины объектов национальной энергосистемы, часть из которых полностью разрушена. В министерстве также рассказали о 271 подтвержденном «попадании разного рода».