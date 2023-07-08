На Украине сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что 50% всей энергосистемы страны повреждено

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что половина объектов энергосистемы страны имеет повреждения, часть из них полностью разрушена. Его словам в субботу, 8 июля, передает ТАСС.

«50 процентов всей энергосистемы [повреждено]. (...) Верифицировано у нас 271 попадание разного рода», — уточнил глава Минэнерго.

Ранее стало известно, что Украина попросила Европейский союз увеличить объем поставок стране электроэнергии с нынешней одной тысячи мегаватт до двух тысяч мегаватт для поддержки ее электросети.

17 июня Министерство энергетики Украины заявило о повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях страны.