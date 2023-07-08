Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:41, 8 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что 50% всей энергосистемы страны повреждено

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что половина объектов энергосистемы страны имеет повреждения, часть из них полностью разрушена. Его словам в субботу, 8 июля, передает ТАСС.

«50 процентов всей энергосистемы [повреждено]. (...) Верифицировано у нас 271 попадание разного рода», — уточнил глава Минэнерго.

Ранее стало известно, что Украина попросила Европейский союз увеличить объем поставок стране электроэнергии с нынешней одной тысячи мегаватт до двух тысяч мегаватт для поддержки ее электросети.

17 июня Министерство энергетики Украины заявило о повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях страны.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

    Глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США ситуацию на Украине

    Высокие цены на продукты в 59-м году удивили россиян

    МИД Украины посоветовал немецкому депутату «идти к черту со своими советами»

    Пользователи сети нашли советский прототип вендинговых автоматов

    В Кремле объяснили передачу Турцией Украине экс-командиров «Азова»

    На Украине сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы

    Глава ОКР опроверг приглашение России на Азиатские игры

    В Госдуме ответили на выдачу Украине экс-командиров «Азова»

    Песков связал выдачу членов «Азова» с провалами Украины в контрнаступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости