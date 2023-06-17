Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 17 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины: в трех областях страны повреждена энергетическая инфраструктура

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Повреждение энергетической инфраструктуры зафиксировали в трех областях Украины: Днепропетровской, Харьковской и Сумской. Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики страны.

По информации ведомства, часть потребителей в Черниговском регионе остаются без света. «В результате технологических нарушений также обесточивались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении министерства. Там же уточняется, что над ликвидацией последствий работают энергетики.

Ранее в июне глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с июля Украина может столкнуться с отключениями электричества. По его словам, для того, чтобы не допустить этого, Киев намерен экспортировать электроэнергию из европейских стран.

В конце мая на Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти два миллиона человек. Сбои наблюдались в Киеве и десяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Европе предупредили об угрозе использования замороженных активов России
    Игрок «Динамо» пожаловался на уровень сервиса в США
    Три человека пострадали при взрыве в шахте на Украине
    Россиянам напомнили о былой популярности чайного гриба
    На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
    Ученые показали модель работника на удаленке из будущего
    В России захотели запретить параллельный импорт техники Samsung и LG
    Американский разведчик посоветовал Украине засудить главу Генштаба США
    В России увидели сигнал в словах Путина о ядерном оружии
    В Минцифры назвали блокировку YouTube преждевременной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.