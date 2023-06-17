На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины: в трех областях страны повреждена энергетическая инфраструктура

Повреждение энергетической инфраструктуры зафиксировали в трех областях Украины: Днепропетровской, Харьковской и Сумской. Об этом в Telegram сообщило Министерство энергетики страны.

По информации ведомства, часть потребителей в Черниговском регионе остаются без света. «В результате технологических нарушений также обесточивались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении министерства. Там же уточняется, что над ликвидацией последствий работают энергетики.

Ранее в июне глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с июля Украина может столкнуться с отключениями электричества. По его словам, для того, чтобы не допустить этого, Киев намерен экспортировать электроэнергию из европейских стран.

В конце мая на Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти два миллиона человек. Сбои наблюдались в Киеве и десяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

