Глава Минфина США допустила возможность наступления рецессии

Глава Минфина США Йеллен: невозможно полностью исключить риск наступления рецессии

Американское правительство не может полностью исключить риск наступления рецессии, заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен. Ее слова передает телеканал CBS.

Министр рассказала, что в скором времени ожидается замедление темпов роста занятости, а также экономики в целом. По ее словам, такое положение дел является абсолютно «уместным и нормальным». «У нас здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция», — отметила Йеллен, признав, что у властей страны, как и у американского народа, это вызывает беспокойство. Она выразила надежду, что со временем инфляция снизится.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что рецессия в США неизбежно отразится на мировой экономике, в частности, приведет к снижению спроса на ресурсы и другие товары. Помимо этого, добавил он, также возможен переход инвесторов в американские ценные бумаги.