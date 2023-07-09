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23:59, 9 июля 2023Мир

Глава Минфина США допустила возможность наступления рецессии

Глава Минфина США Йеллен: невозможно полностью исключить риск наступления рецессии
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Thomas Peter / Reuters

Американское правительство не может полностью исключить риск наступления рецессии, заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен. Ее слова передает телеканал CBS.

Министр рассказала, что в скором времени ожидается замедление темпов роста занятости, а также экономики в целом. По ее словам, такое положение дел является абсолютно «уместным и нормальным». «У нас здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция», — отметила Йеллен, признав, что у властей страны, как и у американского народа, это вызывает беспокойство. Она выразила надежду, что со временем инфляция снизится.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что рецессия в США неизбежно отразится на мировой экономике, в частности, приведет к снижению спроса на ресурсы и другие товары. Помимо этого, добавил он, также возможен переход инвесторов в американские ценные бумаги.

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    Марина Совина
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