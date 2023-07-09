Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

МО РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Появились кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Видео опубликовало Минобороны России (МО РФ).

На кадрах показано, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение техники ВСУ, атаковал бронеобъект высокоточным оружием.

Отмечается, что в результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем были полностью уничтожены.

Ранее Вооруженные силы России отразили девять атак украинских войск на донецком направлении. В Минобороны РФ уведомили, что ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».