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03:24, 9 июля 2023Бывший СССР

В Британии предрекли катастрофические последствия от провала ВСУ

The Guardian: при провале ВСУ Зеленскому придется «обменять» территории на мир
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

В случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) президенту страны Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры и «обменять» территории на мир, заявил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, в случае, если нынешнее контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис. «Если поддержка западной общественности еще больше упадет, то Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — предрек он.

Журналист уверен, что поражение украинской армии приведет к «катастрофическим» последствиям.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне.

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    Марина Совина
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