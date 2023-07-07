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23:29, 7 июля 2023Мир

В Пентагоне рассказали о разочаровании США из-за контрнаступления ВСУ

В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировали США

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне. Однако у Киева по-прежнему есть много «боевой мощи», выразил свое мнение политик во время брифинга.

«Опять же, оно медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи», — объяснил Каль.

По его словам, «большая часть мощи еще не была выведена на поле боя».

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он объяснил низкие темпы военных действий успехами авиации России.

Также медленные темпы наступления армии объяснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.

Кроме того, обозреватель Тор Шредер в своей статье для немецкого издания Der Spiegel написал, что ВСУ не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС.

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    Марина Совина
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