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22:38, 7 июля 2023Мир

В Германии объяснили отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ

Der Spiegel: военные ВСУ не могут идти в атаку из-за минных плотных полей и ВКС России

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС. Об этом пишет обозреватель Тор Шредер в своей статье для немецкого издания Der Spiegel.

Автор материала заявил, что украинская армия далека от целей, которые стояли перед ней в рамках контрнаступления. Журналист считает, что солдаты «не могут должным образом защитить себя». По его словам, подразделения застревают на минных полях «и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня».

Шредер добавил, это объясняет, почему президент Украины Владимир Зеленский просит Запад передать Киеву истребители. По его словам, долгожданное для Соединенных Штатов и Евросоюза контрнаступление превратилось в жесткие для украинских военные боестолкновения.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России.

Также медленные темпы наступления украинской армии объяснил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада.

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    Марина Совина
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